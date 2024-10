Il Forum “Nuove Energie” a Genova: nucleare tra soluzioni e opportunità per l’Italia

Domani Genova ospita il Forum "Nuove Energie" presso Palazzo Interiano Pallavicino. Organizzato dal gruppo editoriale Telenord in collaborazione con il Propeller Club Port of Genoa, l'evento riunirà istituzioni, aziende ed esperti per discutere il ruolo del nucleare nel soddisfare le esigenze energetiche italiane. La giornata si articolerà in due sessioni, dalle 10 alle 16.30, con la partecipazione di esponenti politici locali e nazionali.

Nucleare un'opzione concreta? - Il tema centrale del forum è l'analisi del nucleare come potenziale soluzione per il fabbisogno energetico italiano. Confrontando fusioni e fissioni, i relatori discuteranno vantaggi, rischi e costi del nucleare rispetto ad altre fonti energetiche. La sicurezza, le nuove tecnologie e i reattori modulari saranno al centro dell’attenzione.

Networking e innovazione - L'evento non solo offre un'occasione di confronto tra industria e istituzioni, ma vuole anche essere uno strumento per fare informazione. “La giornata dedicata alle nuove energie desidera coinvolgere tutti i protagonisti del settore”, spiega l’editore di Telenord Massimiliano Monti. L’obiettivo è spingere l’Italia verso soluzioni energetiche sostenibili.

Diretta streaming – Chi non potrà partecipare fisicamente potrà seguire il forum in diretta streaming sul sito di Telenord, garantendo così ampia accessibilità ai contenuti.

Un futuro energetico in evoluzione - La discussione sulle nuove energie rappresenta una sfida urgente per l’Italia. Il Forum di Genova si propone come momento di riflessione e dibattito, coinvolgendo figure chiave nella ricerca di soluzioni per il futuro energetico del Paese.