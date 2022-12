Il derby sullo scoglio di Boccadasse, rimossa la bandiera del Grifone: ma i 'pescatori rossoblu' non mollano

Sale come un'onda la polemica tra il tifo blucerchiato e rossoblu dopo l'esposto presentato presso la Procura da Claudio Bosotin e Fulvio Comini. "Non ne potevamo più di vedere uno scoglio bucato da una bandiera - le parole di Bosotin, ex storico capo ultras della Samp - Non è che noi andiamo a Portofino e tappezziamo la spiaggia con i nostri colori. Per come la pensiamo noi è un abusivismo bello e buono, è suolo pubblico e come tale non utilizzabile per simili iniziative". Quella della bandiera del Grifone sullo scoglio di Boccadasse è una tradizione che resiste da decenni, e a inizio stagione anche Blessin, oggi ex tecnico rossoblu, era stato coinvolto nell'iniziativa. La Gradinata Nord ha già dichiarato di voler rimettere il vessillo: "Quello che faranno non è affar mio - continua Bosotin - Risponderanno eventualmente delle proprie azioni a livello legale".

E' stato Federico Dodero, assieme agli altri 'pescatori di Boccadasse' ad aver rimosso la bandiera dopo l'esposto pervenuto: "Sì, a questo punto ci siamo confrontati e la scelta più logica è stata quella di togliere il vessillo. Gli esponenti della Gradinata Nord mi hanno contattato manifestando l'intenzione di tornare sullo scoglio per far rimettere i colori del Grifone al loro posto. Nei prossimi giorni il meteo dice che ci sarà mareggiata, ma la loro idea resta questa". Ed è probabile che già venerdì un gruppo di tifosi rossoblu decida di risistemare sullo scoglio di Boccadasse la bandiera del Grifone.