Il Derby è della Sampdoria: la festa del popolo blucerchiato

di Marco Innocenti

La rete di Sabiri nel primo tempo poi la sofferenza al momento dell'assegnazione del rigore ed infine la gioia di una salvezza ormai a portata di mano

Un Derby della paura, con i fantasmi di una retrocessione che in settimana hanno aleggiato sulle teste di entrambe le squadre e tifoserie. Poi a metà del primo tempo la rete di Sabiri che fa esplodere la Gradinata Sud e instrada la partita. Nella ripresa, il Genoa prova a raddrizzare il match, a riconquistarsi con la forza della disperazione un pezzettino di speranza ma il destino ha in serbo un brutto colpo: calcio di rigore all'ultimo dei 6' di recupero concessi dall'arbitro Maresca e Mimmo Criscito che, proprio sotto la Nord, si vede respingere da Audero il pallone che, forse, non avrebbe rimesso in discussione tutto ma almeno avrebbe tenuto accesa una flebile fiammella. E così, dopo otto interminabili minuti di recupero, ecco il fischio di Maresca a sancire una vittoria che per la Sampdoria vuol dire salvezza quasi certa e per il Genoa, al contrario, significa veder crollare quasi ogni speranza di permanenza in Serie A.

Galleria