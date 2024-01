Il Comitato Sicignano-Lagonegro: “Sospeso il dibattito pubblico sulla tratta Romagnano-Praia a Mare”

“Il Comitato Riattivazione Ferrovia Sicignano-Lagonegro prende atto con soddisfazione che è stata annullata la presentazione, prevista mercoledì 10 gennaio alle 17,30, della relazione finale del dibattito pubblico sulla tratta in discussione Romagnano-Praia a Mare della linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, come da richiesta fatta dal Comitato anche alla Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico”.

Lo dichiara il Comitato Sicignano-Lagonegro, presieduto da Rocco Panetta, che nelle scorse settimane era intervenuto riguardo alle recenti pubblicazioni delle domande sul Dibattito Pubblico fatto sulla tratta Romagnano-Praia a Mare della linea Alta Velocità Salerno–Reggio Calabria.

“Nella richiesta si evidenziava che la risposta alla domanda ‘Nella definizione del progetto è stato tenuto conto del Regolamento UE 1315/2023? Perchè si ritiene che il progetto non sia in contrasto con detto Regolamento?’ non può per legge essere data da RFI e riportata nella relazione finale del Dibattitto pubblico perché oggetto di interrogazione parlamentare, a risposta scritta, del 29 novembre 2023, del Senatore Francesco Castiello al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che è l’unica persona titolata a rispondere – afferma il Comitato – Nel caso specifico il rispetto del Regolamento 1315/2013 comporta sulla tratta AV Romagnano-Praia a Mare la costruzione di 2 interconnessioni: a Nord di Atena Lucana, tra la linea AV e la linea storica Sicignano-Lagonegro e a Sud di Romagnano di un’altra interconnessione, oltre quella prevista a Nord di Romagnano, tra la linea AV e la linea storica Battipaglia-Potenza, per consentire la circolazione dei treni da e per Potenza-Romagnano-Praia a Mare AV. Inoltre la stazione dell’Alta Velocità prevista nel Vallo di Diano per consentire il trasferimento dei passeggeri all’interno del modo ferroviario (Regolamento 1315/2013), vale dire il trasbordo dei passeggeri tra treni Alta Velocità e treni Regionali/Turistici( FS Treni Turistici Italiani) con biglietti ferroviari cumulativi e coincidenze garantite e protette, ai sensi del Regolamento UE 782/2021, deve essere localizzata tra Atena Lucana e Sala Consilina, tratto in cui il tracciato della nuova linea Alta Velocità corre vicino e parallelo a quello della linea storica Sicignano-Lagonegro e non in aperta campagna, come previsto da RFI, a Padula”.