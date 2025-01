Ikea investe oltre un miliardo nel riciclo, nuova spinta verso l’economia circolare

Ikea punta sempre di più sulla sostenibilità con un investimento di oltre un miliardo di dollari nel settore del riciclo. Ingka Investments, braccio finanziario del colosso svedese, ha annunciato il finanziamento di diverse aziende europee specializzate nel riutilizzo di plastica e materassi. L'obiettivo è contribuire alla transizione verso un’economia circolare entro il 2030 e raggiungere la neutralità carbonica senza compensazioni entro il 2050.

Investimenti strategici - Ingka Investments ha dichiarato di voler sostenere aziende "finanziariamente ed ecologicamente resilienti". "Per garantire il futuro del nostro business, dobbiamo investire in società che sviluppano tecnologie per prevenire sprechi e valorizzare i materiali riciclati", ha affermato Lukas Visser, responsabile degli investimenti circolari. Il fondo gestiva asset per circa 20,61 miliardi di dollari nel 2022 e ha già destinato 1,55 miliardi alla riduzione dell’uso diretto di combustibili fossili. Le aziende coinvolte sono tre realtà europee e riceveranno finanziamenti per potenziare le loro infrastrutture di riciclo: RetourMatras, Morssinkhof Rymoplast e Next Generation Group.

RetourMatras - L’azienda olandese, fondata nel 2009, si occupa del riciclo di materassi trasformando la schiuma poliuretanica in repoliolo, una materia prima riutilizzabile. Grazie a un precedente investimento di Ikea nel 2019, nel 2021 RetourMatras ha riciclato l’equivalente di tutti i materassi dismessi nei Paesi Bassi, pari a 1,5 milioni di unità all'anno. Se in Europa si riciclassero tutti i 40 milioni di materassi scartati annualmente, si eviterebbe l’emissione di 3 miliardi di chilogrammi di CO2.

Morssinkhof Rymoplast - Attiva dal 1960 nei Paesi Bassi, la società gestisce 11 impianti di riciclo della plastica post-consumo e post-industriale, specializzandosi in polietilene ad alta e bassa densità (HDPE e LDPE), PET e polipropilene. Grazie al supporto di Ingka, ha raddoppiato la capacità di riciclo fino a 515.000 tonnellate annue. Ikea ne ha acquisito il 15% nel 2017, anno in cui ha lanciato la propria strategia di economia circolare.

Next Generation Group - L’azienda austriaca, attiva dal 1996, fornisce macchinari per il riciclo della plastica, con un focus particolare sul PET, materiale comunemente utilizzato per bottiglie e imballaggi alimentari.

Strategia circolare - Ikea punta a rendere tutti i suoi prodotti durevoli, facili da smontare e riparare, e realizzati con materiali rinnovabili o riciclati. Tra le iniziative recenti:

Mercato dell’usato : lanciata l’estate scorsa, la piattaforma online Ikea Preowned consente ai clienti di comprare e vendere mobili usati a Madrid e Oslo.

Programma Buy Back & Resell : i clienti possono restituire mobili Ikea usati in cambio di un credito da spendere nei negozi, incentivando il riutilizzo.

Riparazioni e ricambi : Ikea offre assistenza per la riparazione dei prodotti e la disponibilità di pezzi di ricambio.

Materiali sostenibili : la linea di pastelli MÅLA utilizza scarti industriali, mentre le ante Kungsbacka della cucina contengono plastica riciclata da bottiglie PET e legno riciclato.

Riduzione della plastica monouso: entro il 2025, il 50% dei materiali utilizzati nei prodotti Ikea dovrà essere riciclato o rinnovabile.

Obiettivi climatici - Ingka Group ha ridotto le emissioni totali del 12% tra il 2022 e il 2023, con il 99,3% derivante dallo Scope 3 (impatto indiretto della catena di produzione). Dal 2016, le emissioni legate all’uso dei prodotti venduti sono diminuite del 52%, con l’obiettivo di raggiungere il 70% entro il 2030.

Accessibilità e sostenibilità - Per rendere più accessibili i prodotti eco-friendly, Ingka Group ha investito 2,16 miliardi di dollari in articoli per la vita sostenibile, tra cui pompe di calore in Svezia e pannelli solari in California.

Struttura aziendale - Il marchio Ikea è gestito da una rete complessa: Ingka Group possiede circa il 90% dei negozi, mentre il resto opera in franchising sotto il controllo di Inter Ikea Group, responsabile del brand e del sistema di licenze. Ingka Investments finanzia progetti legati alle energie rinnovabili, al settore immobiliare e alle startup che favoriscono il modello di business sostenibile di Ikea.

