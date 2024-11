Ignazio Marino (Avs): "Al Pd serve uno psichiatra, tiene posizioni schizofreniche"

Ignazio Marino, europarlamentare genovese di Avs, già sindaco di Roma e chirurgo di fama internazionale, non ha usato mezzi termini per commentare la situazione politica del Partito Democratico, definendo le sue posizioni come "schizofreniche". Durante un intervento radiofonico, Marino ha criticato la leadership del partito, a cominciare dalla segretaria Elly Schlein.

"Da un lato la Schlein dice di voler investire nella sanità, ma poi, in Europa, il Pd vota per spostare le risorse del Pnrr destinate alla sanità pubblica per acquistare missili e bombe", ha osservato Marino. "Poi parlano di pace, ma allo stesso tempo sostengono risoluzioni che spingono per l'escalation della guerra e per bombardare il suolo russo", ha aggiunto, evidenziando quelle che considera le contraddizioni nel comportamento del Pd.

Alla domanda su quale terapia suggerirebbe al partito per superare questa confusione politica, Marino ha scherzato: "Inizierei con una psicoterapia di gruppo una volta a settimana, durante gli incontri della segreteria. Ma senza essere troppo aggressivi, non passerei subito ai farmaci…".