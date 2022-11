I Mondiali di calcio del Qatar finiscono dentro i containers

Ride Sofia, quando le mostro le ultime notizie dal Qatar, lo Stato del deserto arabico, dove ( da domenica) si gioca il Mondiale di calcio.

Chi non troverà posto in albergo, o non ha una borsa piena di dollari per una stanza in un albergo extra- lusso, dovrà affittare un container. E pagherà, per la stanza di lamiera, 200 euro a notte. Bagno in comune, naturalmente fuori dalla scatola- container.

Ma i containers (per la precisione 974 pezzi, lunghi 6 metri,alti 2,50) sono serviti per realizzare uno stadio, a nord della capitale Doha.

Lo stadio Ros Abou Aboud,il primo stadio smontabile. Containers mobili, gradini mobili, blocchi mobili. A gennaio lo smonteranno e lo ricostruiranno altrove. Doha, la capitale di questo Stato grande come l'Abruzzo, con 278 mila abitanti e 1,5 milioni di poveri lavoratori provenienti da India, Pakistan, Sri Lanka e Bangladesh, era un antico villaggio di pescatori di perle. Oggi galleggia su un mare di petrolio e vive da nababbo.

I lavoratori, dopo 2 anni di sfruttamento, vengono rimandati indietro, e sostituiti. Come in tutta l'Arabia.

Cosi nessuno può sperare di diventare ricco.

Nella costruzione dei 10 stadi, ne sono morti 6 mila. Una strage. Sofia conosce gia' il Burkinj il costume che le donne sono costrette ad indossare, per fare il bagno. Perché il Qatar è uno Stato senza diritti. Eppure si gioca un Mondiale, il primo in inverno ,voluto dal re, l'Emiro Al Thani che è anche il proprietario del Paris St Germain, la squadra dei Paperoni di Parigi.

Domenica prima partita, ore 17 italiana (a Doha saranno le 19) Qatar-Equador, chissà cosa vedremo. Là c'è un campionato modesto, perché sono troppo ricchi e vivono sul deserto. Domenica ci saranno 33 gradi, il loro inverno, tanto è vero che gli stadi sono quasi tutti coperti, grandi tende nel deserto. Il più grande ospita 86 mila spettatori.

Per un biglietto di finale, il prezzo ,oggi, è fissato a 1400 euro.

Ma, secondo me, se in campo ci saranno Francia, Brasile o Argentina, le 3 favorite, potrebbe ancora crescere.

Per l'Italia, purtroppo, solo tv.