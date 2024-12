Hydrocracy, l'intelligenza artificiale al servizio dell'idrogeno verde

Comes, partner industriale qualificato con sede a Taranto, è pronta a lanciare sul mercatoin collaborazione con il Politecnico di Bari e altri atenei italiani, un idrolizzatore di piccola taglia potenziato dall’intelligenza artificiale. Il dispositivo, cuore del progetto Hydrocracy Advanced System, promette di produrre idrogeno verde ad alta pressione (100 bar), soddisfacendo le esigenze energetiche rinnovabili fino a un megawatt.

Innovazione – Il ceo di Comes, Vincenzo Cesareo, ha illustrato le potenzialità del progetto durante la presentazione del calendario aziendale 2025, intitolato "Values". Questo idrolizzatore, frutto di oltre un decennio di ricerca sull’idrogeno verde, rappresenta un passo avanti significativo nella tecnologia energetica, puntando sull’efficienza e sulla sostenibilità. "Consentirà una produzione di idrogeno senza precedenti per comunità energetiche rinnovabili", ha dichiarato Cesareo.

Crescita – Il 2024 è stato un anno di espansione per Comes, che ha visto un incremento del personale (+20%), dei ricavi (+36%) e della redditività (Ebitda stimato +20%). L’azienda ha inoltre consolidato la propria posizione con un aumento degli ordini futuri del 10%. Questa crescita è accompagnata dall’ampliamento della sede principale, con nuovi spazi produttivi per la meccanica di precisione e linee di manutenzione per le pale eoliche.

Sostenibilità – Nel segno di un impegno concreto verso l’ambiente, Comes sta completando un impianto fotovoltaico che renderà autonoma la sede di Taranto dal punto di vista energetico. Sono stati inoltre introdotti i primi mezzi elettrici per la mobilità interna. "Innovazione e sostenibilità sono pilastri fondamentali per noi", ha ribadito Cesareo, sottolineando come l’azienda abbia investito per garantire un futuro più green.

Valori – Il calendario 2025, dedicato ai valori aziendali, riflette l’essenza di Comes dopo oltre 35 anni di attività. Tra le parole chiave scelte, crescita, innovazione e sostenibilità descrivono al meglio i risultati ottenuti e le ambizioni future dell’azienda. "Abbiamo voluto rappresentare i nostri valori con metafore visive e citazioni che attraversano i secoli", ha spiegato Cesareo, già presidente di Confindustria Taranto e attuale presidente della Camera di Commercio Taranto-Brindisi.

Con il progetto Hydrocracy Advanced System, Comes si posiziona come leader nell’innovazione tecnologica per le energie rinnovabili, dimostrando come crescita economica e attenzione all’ambiente possano andare di pari passo.

