Gruppo Grendi, fatturato record nel 2021 e investimenti top nel 2022

di Edoardo Cozza

L'azienda logistica presenta il quadro dei numeri: crescono entrambe le aree di business, come confermato dai due ad Costanza e Antonio Musso

Il gruppo Grendi ha presentato, in una conferenza stampa online, un po' di numeri relativi all'anno appena trascorso e a quello che verrà. A presiedere i lavori sono stati i due amministratori delegati Costanza Musso e Antonio Musso, che guidano i due rami dell'azienda.

Il fatturato 2021 toccherà la quota di 68 milioni di euro, un record da quando il gruppo si è separato con la parte internazionale con il brand Tarros. Abbiamo 127 dipendenti diretti e circa 400 per quanto riguarda l'indotto. "Il fatturato consolidato è molto cresciuto negli ultimi 6 anni, anche grazie alla stabilità di investimenti e sviluppo che abbiamo trovato col trasferimento da Vado Ligure al porto di Marina di Carrara, avvenuto nel 2016" ha affermato Antonio Musso.

Costanza Musso, poi, fa il quadro sulle due aree di business: "Crescono entrambe: sia i trasporti marittimi, sia la parte terrestre: negli ultimi 6 anni abbiamo raddoppiato i numeri. Se vediamo i magazzini di raccolta del nord e di distribuzione nel centro-sud. I volumi di depositi e distribuzione sono molto cresciuti nel 2019, quando siamo diventati distributori Barilla in Sardegna. E ora i dati continuano a crescere: tra 2021 e 2020 l'aumento è del 20 per cento in un caso e del 26 per cento in un altro. La crescita maggiore in Campania: è del 71 per cento, grazie all'offerta di distribuzione in continuo sviluppo".

Il piano di investimenti, partito con meno di un milione di euro nel 2019, per arrivare ai 7 milioni del 2022 e tornare sull'ordine dei 4 milioni e mezzo nel 2023.