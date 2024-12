Green & Circular Economy: le proposte dell'associazione 'Codici' per un regalo di Natale ecologico

Questo Natale, la vera magia sta nella sostenibilità. Sempre più consumatori stanno scegliendo regali che non solo portano gioia, ma che contribuiscono anche alla protezione dell'ambiente. In questo spirito, l’associazione Codici propone alcune idee per un Natale all’insegna dell’eco-compatibilità, dove ogni dono non solo sorprende, ma rispetta anche il nostro Pianeta.

Un’area in cui la sostenibilità sta guadagnando terreno è quella della cura della persona. Tra le opzioni più popolari ci sono cofanetti di cosmetici vegani e certificati, kit di prodotti per l’igiene completamente plastic free, oli essenziali biologici per l’aromaterapia, maschere viso e corpo con ingredienti 100% naturali, e profumi realizzati con oli essenziali biologici. Questi regali non solo rispondono alle esigenze di chi ama prendersi cura di sé, ma lo fanno con un occhio attento alla salute della Terra.

Inoltre, per chi desidera valorizzare l’economia circolare, una scelta vincente può essere quella di optare per prodotti artigianali e locali. Cibi a km zero, oggetti realizzati da artigiani locali o borse e accessori creati da cooperative di artigiani sono doni che supportano il lavoro delle piccole realtà e promuovono un consumo più consapevole. Capi di abbigliamento in fibre naturali o prodotti fatti a mano con materiali di recupero sono altre soluzioni che combinano stile e rispetto per l’ambiente.

Non possono mancare, infine, i regali eco-friendly che riducono l’impatto ambientale. Tra le proposte, borracce riutilizzabili in acciaio, magari personalizzate con un'incisione, zaini e borse realizzati con materiali riciclati, come plastica recuperata dagli oceani, e cancelleria fatta con materiali di recupero, come matite di carta riciclata e quaderni con copertine sostenibili.

Scegliere regali sostenibili significa fare un doppio regalo: uno alla persona cara e l'altro al nostro Pianeta. Oltre a ridurre l’impatto ambientale, questi doni promuovono un consumo consapevole, supportano l’economia locale e l’artigianato, e dimostrano un impegno verso un futuro più responsabile. Un gesto che va oltre il singolo momento di scambio, portando un messaggio di amore che abbraccia anche il benessere dell’ambiente.