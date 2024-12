Green & Circular Economy, Alassio: il Porto Luca Ferrari punta sulle rinnovabili con un progetto innovativo

Il Porto Luca Ferrari di Alassio (foto Emerson Fortunato), premiato per 19 anni consecutivi con la prestigiosa Bandiera Blu della Fee, sta prendendo una direzione sempre più green, puntando sulle energie rinnovabili. Il progetto in corso prevede l’installazione di pannelli solari nella nuova darsena, con l’intento di alimentare una parte significativa dell’approdo turistico con energia solare.

L’Amministrazione Comunale di Alassio, in collaborazione con il Cda della Marina di Alassio, presieduto da Rinaldo Agostini, e il direttore generale Marino Agnese, sta lavorando a questo ambizioso intervento. La zona scelta per l'installazione dei pannelli fotovoltaici è quella della nuova darsena, situata vicino alla banchina dei pescatori. Secondo quanto dichiarato dal presidente Rinaldo Agostini, il progetto prevede la creazione di una copertura per il parcheggio, che avrà due obiettivi principali: offrire uno spazio di sosta per le auto e installare una serie di pannelli solari sulla tettoia per generare energia pulita, contribuendo così alla sostenibilità dell’area portuale.

Questo intervento si inserisce all'interno di una serie di progetti di sviluppo previsti per il porto di Alassio. Tra questi, l’installazione di barriere intelligenti all’ingresso, completamente computerizzate, che rendono l'accesso al porto più rapido e agevole per i diportisti e gli utenti. Inoltre, nei prossimi tre anni, è previsto un potenziamento della rete elettrica della diga foranea, un intervento che consentirà una distribuzione più efficiente dell’energia necessaria per alimentare gli yacht di grandi dimensioni ormeggiati nell'area.

Nonostante il periodo invernale, il porto continua a essere operativo 24 ore su 24 grazie al lavoro degli 11 dipendenti, tra cui 8 ormeggiatori e 2 impiegati amministrativi, tutti coordinati dal direttore generale Marino Agnese.

L'assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente, ha espresso grande soddisfazione per il percorso intrapreso dalla Marina di Alassio. “Siamo estremamente soddisfatti del lavoro svolto, che dimostra l’impegno costante verso l’efficienza tecnologica, la sostenibilità ambientale e l’innovazione”, ha dichiarato. “Vogliamo ringraziare sentitamente il presidente Agostini, il direttore Agnese e tutti i collaboratori per il loro impegno, che contribuisce a mantenere l’eccellenza riconosciuta al porto di Alassio con la Bandiera Blu.”

Questo progetto segna un ulteriore passo verso un futuro sostenibile per il porto di Alassio, con l’obiettivo di ridurre l'impatto ambientale e garantire un servizio sempre più innovativo e efficiente per i suoi utenti.