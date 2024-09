GNV: Barbara Poli tra le 50 donne modello per tecnologia e innovazione di "InspiringFifty"

La responsabile per la tecnologia informatica della compagnia di navigazione Gnv del gruppo Msc Barbara Poli è stata inserita tra le cinquanta donne modello della tecnologia e dell'innovazione in Italia in occasione dell'edizione 2024 di 'InspiringFifty', un'iniziativa globale con la missione di promuovere la parità di genere nel settore tecnologico. Gestita dall'organizzazione 'EQL:HER', il premio nasce con l'obiettivo di fornire modelli di ruolo diversificati, ispirando la prossima generazione di leader e talenti tecnologici in tutto l'ecosistema, riconoscendo e valorizzando le storie delle donne più influenti nel settore delle discipline scientifico-tecnologiche 'Stem'.



"La tecnologia e il digitale stanno trasformando profondamente anche il settore dei traghetti, offrendo opportunità senza precedenti per migliorare l'efficienza operativa - commenta la Poli -, l'esperienza dei passeggeri e la sostenibilità ambientale. In Gnv stiamo lavorando per digitalizzare i processi di prenotazione e imbarco, per monitorare in tempo reale le navi, ottimizzando consumo di carburante e le rotte, e per migliorare l'esperienza del passeggero con wifi e intrattenimento digitale".



Oltre al ruolo manageriale in GNV, Barbara Poli, vanta un'esperienza decennale in Rina, il gruppo internazionale di servizi di certificazione, ispezione e consulenza d'ingegneria, e fa parte del consiglio di amministrazione di Kellify, start-up pionieristica che applica l'emotional artificial intelligence, oltre che essere membro di associazioni IT come Cionet e Aused. In passato ha ricoperto i ruoli di direttore Marketing, Organizzazione, CIO e CDO in primarie società di strategy consulting.