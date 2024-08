Gli studenti delle Università bresciane viaggiano con l’abbonamento a metà prezzo. Sconto anche per Bicimia

Si rinnova la collaborazione tra Comune di Brescia, Gruppo Brescia Mobilità e tutte le Istituzioni Universitarie Bresciane (Università degli Studi di Brescia, Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia, Accademia di Belle Arti “Santa Giulia”, LABA – Libera Accademia di Belle Arti di Brescia, Conservatorio di Musica “Luca Marenzio” e Scuola Superiore di Mediazione Linguistica Socio-culturale CIELS) che anche per l’anno accademico 2024 / 2025 confermano la possibilità per gli studenti iscritti alle università bresciane di avere uno sconto del 50% sull’acquisto dell’abbonamento annuale al trasporto pubblico. Lo rende noto un comunicato di Brescia Mobilità.



La scelta da parte di tutti i soggetti coinvolti di impegnarsi finanziariamente (con complessivi 270 mila euro stanziati, di cui 50 mila a carico del Comune e 220 mila a carico delle Università bresciane) per assicurare anche quest’anno tale significativa agevolazione per gli studenti universitari nasce dalla volontà di continuare ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte di un target che negli anni ha già dimostrato la propria propensione per autobus e metropolitana ma che, per sensibilità ed età, va sostenuto nel proseguire verso modalità di spostamento ecosostenibili in sostituzione o in aggiunta all’uso dei mezzi privati.

Anche i dati relativi agli anni passati confermano che la strategia è vincente e la proposta è apprezzata.

Nel corso dell’Anno Accademico 2023 / 2024 sono stati venduti 5.178 abbonamenti, ovvero quasi 400 in più rispetto all’Anno Accademico 2022/2023, per un aumento pari a circa l’8% e rispetto all’Anno Accademico 2015 / 2016, quando per la prima volta sono state offerte agevolazioni a tutti gli studenti universitari, gli abbonamenti venduti si sono quasi triplicati.

A tutti gli studenti iscritti ad un Ateneo con sede a Brescia viene offerta la possibilità di acquistare abbonamenti annuali per viaggiare in metropolitana e in bus a metà prezzo rispetto agli Abbonamenti Annuali Studenti, che già hanno un prezzo scontato rispetto agli abbonamenti ordinari: per viaggiare per un anno in Zona 1 (vale a dire all’interno della città di Brescia) il costo sarà di 140 € anziché 275 €, mentre per muoversi all’interno della Zona 1+2 (che comprende Brescia e i 14 comuni limitrofi) il costo sarà di 215 € anziché 425 €.

Per andare incontro al meglio possibile alle esigenze degli studenti universitari, il titolo di viaggio potrà essere acquistato con validità a partire dal 1° settembre, dal 1° ottobre, dal 1° novembre o anche dal 1° dicembre e l’acquisto potrà essere effettuato tramite lo shop online sul sito www.bresciamobilita.it: basterà fare richiesta del proprio abbonamento tramite il portale caricando la dichiarazione di frequenza di un corso universitario.

Anche la tessera elettronica per i nuovi abbonati è richiedibile direttamente online con la possibilità di optare per la consegna a domicilio.

Sarà ad ogni modo possibile acquistare l’abbonamento anche presso gli Infopoint Turismo e Mobilità in via Trieste 1, via della Stazione 47 e via San Bartolomeo 23/c, presentando la documentazione richiesta.

Agevolazioni anche per coloro che frequentano le università bresciane ma utilizzano saltuariamente i servizi di trasporto pubblico: chi non ha necessità di un abbonamento annuale può infatti optare per pacchetti a prezzo agevolato da 50 corse (con validità 3 mesi o 6 mesi) o da 100 corse (con validità 9 mesi).

Confermata anche quest’anno per tutti gli studenti degli Atenei di Brescia la speciale agevolazione per l’utilizzo di Bicimia, il servizio di bike sharing con 95 postazioni su tutto il territorio cittadino che permette di spostarsi in modo integrato e sostenibile: agli universitari continuerà a non essere richiesta la cauzione di 25€, ma solo il versamento dei 5€ di credito per l’utilizzo del servizio, che come noto è gratuito nei primi 45 minuti di utilizzo.

Per informazioni sulle agevolazioni e le modalità di richiesta e su tutti i servizi offerti dal Gruppo Brescia Mobilità è possibile consultare il sito www.bresciamobilita.it oppure rivolgersi al servizio di Customer Care – attivo tutti i giorni, domeniche e festività comprese, dalle ore 7.30 alle ore 22.00 – chiamando il numero 030 3061200, scrivendo via WhatsApp al numero 340 0702227, scrivendo a customercare@bresciamobilita.it o attraverso le pagine ufficiali di Metro Brescia e Gruppo Brescia Mobilità su Facebook e Twitter.