Giunta: Nicolò è intoccabile, andrà lui alla Sanità. Entra un assessore di Savona

Nella lista di Marco Bucci c'è un solo intoccabile, Massimo Nicolò, il medico candidato all'incarico di assessore alla Sanità della nuova Giunta regionale: perdono così quota, con la stessa rapidità con cui erano salite, le quotazioni di Brunello Brunetto, anche lui medico, savonese in quota Lega.

Il vertice - E così la riunione serale che avrebbe dovuto definire una volta per tutte la squadra del nuovo governo regionale si è chiusa con tante bocche cucite e un nulla di fatto: "Abbiamo fatto passi avanti lavorando tutti assieme e mi fa piacere interloquire con queste persone", ha detto un salomonico Bucci. Un lungo giro di parole per non lasciarsi scucire nemmeno un nome. Lo stesso hanno fatto gli altri.

La sopresa - L'unico che a Telenord concede una battuta, ma questo succede prima dell'ingresso, è Claudio Scajola: la sua presenza a Genova non era stata annunciata e ha scatenato una domanda su tutte: "Chi sta rappresentando il Sindaco di Imperia"? La risposta è più banale di quanto si creda, Scajola rappresenta sé stesso e un territorio che ha votato in massa per Marco Bucci, ne ha in larga misura determinato la vittoria e su cui tutti i partiti vogliono mettere il cappello. Il king maker sono io, è il pensiero per nulla dissimulato dell'ex Ministro. Che, come detto, prima di entrare confida: "Sono venuto per chiudere, stasera cambiamo le carte in tavola".

Brunetto e Vaccarezza - Nella giornata si sono rincorse voci su possibili assessori savonesi da piazzare alla Sanità: il nome più forte è quello di Brunello Brunetto ma nel corso del vertice di stasera è emersa anche l'ipotesi Vaccarezza, che avrebbe permesso a Scajola di raddoppiare la quota di assessori di Forza Italia. Ma, come detto, Bucci ha tenuto il suo punto.

Savona - Al termine della riunione tutti restano abbottonatissimi: una cosa, però, è confermata dallo stesso Bucci e riguarda la provincia di Savona. "La questione savonese, il fatto che non abbia nessun assessore, peraltro in ricostruzioni giornalistiche perché io non ho mai confermato nessuno schema, è una cosa che va risolta", ha detto Bucci. Chi sarà l'assessore savonese? Bucci scherza, "potrebbe essere una donna". Il pensiero vola a Sara Foscolo, già parlamentare e indicata nei primi toto assessori come una delle favorite, poi uscita di scena per il ritorno prepotente dell'imperiese Alessandro Piana. Ora potrebbe rientrare (e, di conseguenza, sostituire lo stesso Piana). Ma dai lunghi corridoi della politica ligure esce anche un secondo nome, quello di Giancarlo Canepa, Sindaco di Borghetto Santo Spirito e primo dei non eletti della Lega nel collegio di Savona.

48 ore - Se questo sarà lo schema (Scajola, Nicolò, Alessio Piana, Foscolo o Canepa, Ferro, Lombardi e Giampedrone) la Giunta potrebbe chiudersi a breve: Bucci si è lasciato scappare "domenica". Poi ha aggiunto: "Tutti mi dicono che non c'è fretta ma io non voglio aspettare".