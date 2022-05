Giornata delle vittime del terrorismo, Toti: "L'uccisione di Moro per mano delle BR una delle pagine più buie della nostra storia"

di Tiziana Cairati

Il presidente della Regione Liguria ricordo attraverso un Tweet l'assassinio dell'ex presidente del Consiglio

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, attraverso il profilo ufficiale Twitter, ricorda nella Giornata delle vittime del terrorismo l'uccisione di Aldo Moro per mano delle BR.

"44 anni fa, una delle pagine più buie della nostra storia: l'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse. Oggi ricordiamo tutti gli eori che hanno sacrificato la loro vita per combattere contro il terrorismo e la mafia per costruire un Paese migliore", il testo del Tweet pubblicato in mattinata dal Presidente.