Giornata della Memoria, seduta solenne in Consiglio Regionale. Il prof. Pezzetti: "L'antisemitismo scorre sempre sotto di noi, come un fiume carsico"

Seduta solenne del consiglio regionale oggi martedì 23 gennaio in occasione della Giornata della Memoria del 27 gennaio, in ricordo di tutte le vittime degli stermini nazisti, sia del popolo ebraico che di tutti i deportati nei campi di concentramento e di sterminio.

La politica ligure insieme a molti rappresentanti delle istituzioni si sono riunite in un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della Shoah, dopo l'introduzione del presidente del Consiglio Regionale Gianmarco Medusei: "In quest'epoca frenetica dove tuto scorre velocemente, oggi è giusto fermarsi per un momento di riflessione. E' giusto che le istituzioni tramandino le barbarie accadute nel passato durante gli anni del totalitarismo, affinchè cose del genere non si ripetano - ha detto Medusei prima della commemorazione

Dopodichè ha avuto inizio l'orazione tenuta da Marcello Pezzetti, storico della Shoah: "Ho trattato il tema nel modo più classico, ovvero spiegare che cosa è la Shoah - ha detto prima della cerimonia - perchè i giovani non devono confondere termini come la deportazione, la Shoah, il sistema contraccezzionario con fenomeni che vedono ogni giorno e che hanno delle somiglianze, ma hanno caratteristiche diverse. I ragazzi devono comprendere la diversità"

"Le condizioni in cui vivono i giovani sono peggiorate negli ultimi anni, cosi' come le condizioni delle loro famiglie: e questo influisce sul loro modo vedere la realtà e rapportarsi a cio' che c'è all'esterno. E' un compito difficile far comprendere loro queste cose, non dobbiamo pensare di ottenere grandi risultati ma dobbiamo cominciare dalle piccole cose"

E sul pericolo di una nuova ondata di antisemitismo: "L'antisemitismo è qualcosa che è sempre presente sotto di noi, come un fiume carsico. Ha 2mila anni di storia e riemerge quando alcune situazioni della società glielo permettono. Purtroppo, non è una grossa novità. Ma in questo momento si sta esprimendo con una violenza estrema, non solo con le azioni assassine di Hamas ma anche nelle reazioni della società europea che lascia molti dubbi: la sensazione è che ci sia un substrato di antisemitismo che fuoriesca in questi momenti"

"Il messaggio e' sempre lo stesso: non dimenticare una tragedia che ha una sua unicità per dramma, dimensioni e per numero di vittime, non paragonabile ad altre cose accadute nella storia - ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti - E' necessario tenere questa giornata fuori da ogni tipo di polemiche, legate alla cronaca, alla contingenza del momento che comunque la si interpreti non ha nulla a che fare con il dramma dell'Olocausto"

Al termine della seduta sono stati premiati 43 studenti e studentesse liguri di scuola media superiore, in quanto vincitori della sedicesima edizione del concorso regionale "27 gennaio: Giorno della Memoria", promosso dall'assemblea legislativa regionale. Ecco l'elenco dei premiati in Liguria per elaborati individuali e in gruppo sul tema della Shoah.

La Spezia: Irene Ordura (Istituto Luigi Einaudi-Domenico Chiodo).

Genova: Gabriele Bonacina, Bianca Parodi, Diego Masselli, Elvis Kungulli e Matteo Paparella (Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia di Ronco Scrivia); Anastasia Beretta, Sabrina Albanese, Alessandro Cane, Alessandro Doniaquio, Camilla Furiosi, Giada Odone, Giorgia Perrotta e Viola Savaia (Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia); Camilla Sassetti (Liceo Eugenio Montale); Benedetta Damassi (Liceo Eugenio Montale); Erika Lamanna (Liceo Linguistico Eugenio Montale)

Chiavari: Fabio Basso (Liceo Guglielmo Marconi-Federico Delpino); Stela Pere, Lucrezia Faulisi e Izaura Malia (Liceo Guglielmo Marconi-Federico Delpino); Stella Garbarino e Greta Marconcini (Liceo Guglielmo Marconi - Federico Delpino); Sveva Galliano (Liceo Antonio Maria Gianelli; Ludovica Risso e Giulia Mantegazza (Liceo Guglielmo Marconi - Federico Delpino di Chiavari)

Sarzana: Matteo e Michele Biggi (Istituto Tommaso Parentucelli - Cesare Arzelà)

Savona: Elena Castangia, Giada Prato, Elisabetta Minuto, Camilla Gaxha, Mattia Piccone, Matteo Fazzina e Giada Zavala Barboza (Liceo Orazio Grassi); Martina Formento, Alessandra Porcu, Alice Irma Soro e Gaia Turboni (Istituto Galileo Ferraris-Leon Pancaldo).

Imperia: Anna Ferraris, Francesca Silvini, Elisa Rinaldi e Giulia Maffone (Liceo Vieusseux)