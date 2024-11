German-Italian Energy Forum 2024: Focus sull'idrogeno verde per la transizione energetica

Si è aperto il 14 novembre il secondo appuntamento del 2024 del German-Italian Energy Forum (GIEF2024), un evento che riunisce i principali attori economici, scientifici e politici di Italia e Germania per discutere le sfide e le opportunità della transizione energetica. Promosso dalla ITKAM, la Camera di Commercio Italiana per la Germania, l'evento si svolge quest'anno a Francoforte, presso la IHK (Camera di Commercio e Industria) di Francoforte sul Meno. L'incontro è sostenuto anche dall’Ambasciata d'Italia a Berlino e da una rete di partner, tra cui l’Italian Trade Agency (ITA) e il Centro Italo-Tedesco per il Dialogo Europeo.

Idrogeno verde - Il tema centrale della transizione energetica - A fare da filo conduttore di questo secondo appuntamento è la transizione energetica, con un focus particolare sull'idrogeno verde. Il forum si propone di esplorare le potenzialità della filiera dell’idrogeno come leva per la sostenibilità, puntando su innovazione, ricerca e alleanze strategiche. "L’idrogeno verde rappresenta una delle chiavi principali per accelerare la transizione energetica, e l'Italia e la Germania hanno un grande potenziale per sviluppare progetti comuni in questo ambito", ha dichiarato un portavoce dell'evento. L'obiettivo è rafforzare la cooperazione bilaterale, stimolando investimenti pubblici e privati in un settore che si sta rivelando fondamentale per decarbonizzare l’industria e i trasporti.

Opportunità di business - Stimolare investimenti e ricerca - Il German-Italian Energy Forum offre anche un'importante piattaforma per il networking e la creazione di nuove opportunità di business. Durante la giornata, esperti e rappresentanti di aziende e istituzioni discuteranno le ultime innovazioni in materia di energie rinnovabili e idrogeno verde. Il forum si configura come un'occasione unica per presentare progetti pilota e raccogliere risorse economiche destinate a sviluppare tecnologie sostenibili. La sinergia tra i due Paesi europei può contribuire a un'accelerazione della transizione verso un sistema energetico più verde e resiliente.

Il successo dell’edizione precedente - Un'edizione da replicare - Dopo il successo dell’edizione 2023, che aveva visto una partecipazione numerosa e l’approfondimento di tematiche centrali per la green economy, anche quest’anno l'evento si propone di consolidare il legame tra le due nazioni. "L’Italia e la Germania sono già alleati strategici nel campo delle energie rinnovabili e l’idrogeno verde rappresenta una delle aree su cui possiamo fare davvero la differenza", ha aggiunto un altro esperto in ambito energetico. L’edizione di quest’anno si inserisce in un percorso di dialogo costante per promuovere soluzioni innovative e sostenibili.

Un futuro green per l'Europa - Il GIEF2024 si conclude con la consapevolezza che le sfide per la transizione energetica sono globali, ma le soluzioni possono partire da collaborazioni bilaterali. Italia e Germania, due tra i principali attori economici e industriali in Europa, continuano a puntare sull’innovazione per raggiungere obiettivi comuni di sostenibilità. L’idrogeno verde, in questo scenario, si configura come una delle soluzioni chiave per il futuro, creando opportunità di crescita economica e sostenibilità ambientale per entrambi i Paesi.