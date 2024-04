Genvision: Sara Torrisi del 'Deledda' vince il concorso per voci nuove della Liguria

Sara Torrisi, 18 anni, alunna del Liceo Linguistico Deledda di Genova, ha vinto allo Stadium di Genova la finale del talent show Genvision XX24, la sfida canora tra gli istituti secondari di secondo grado della Liguria, giunta quest’anno alla VII edizione.

Sara ha incantato il pubblico del palazzetto con la cover di “We Don't Have To Take Our Clothes Off” di Jermaine Stewart nella versione di Ella Eyre. La prima classificata, oltre al titolo di vincitrice di Genvision XX24 si è aggiudicata una vacanza studio offerta da Kaplan International Languages per migliorare le competenze linguistiche.

"Un’emozione grandissima, sono senza parole dall’emozione – racconta Sara Torrisi dopo la premiazione – Cantare è la mia passione più grande, lo faccio da sempre e dallo scorso settembre ho iniziato anche a prendere lezioni di canto per inseguire il mio sogno in maniera ancora più concreta. Tra i miei artisti di maggiore ispirazione c’è Shawn Mendes". La giovane cantante del Liceo Deledda si è aggiudicata anche il Premio Discografico, consegnatole dall'etichetta discografica Pioggia Rossa Dischi, che le darà l'opportunità di esibirsi in apertura a un festival estivo nazionale.

Alle sue spalle, al secondo posto, Marco Zito dell’Istituto Vallescrivia, mentre in terza posizione sul podio Arianna Saletti e Francesco Saias del Liceo Pertini. A vincere il Premio Band, ovvero una wild card per un evento targato Rockin’1000, sono stati i Just Play, gruppo composto da Viola Maldarizzi, Matteo Maffezzoli, Federico Berardo, Elias Ben Hammounda e Mehboob Nicolini, studenti del Liceo Giordano Bruno. I talenti di Genvision XX24 sono stati giudicati dalla giuria tecnica, dalla giuria social, dalla giuria stampa e dal pubblico presente in sala e collegato in streaming tramite il televoto.

Le 14 scuole arrivate in finale che hanno partecipato alla serata sono state il Liceo Scientifico Cassini, l’Istituto Classico Scientifico Sportivo Martin Luther King, il Liceo Scientifico Enrico Fermi, il Liceo Classico Andrea D'Oria, il Liceo Statale Classico e Linguistico Cristoforo Colombo, l’Istituto Italo Calvino, il Liceo Sandro Pertini e il Liceo Linguistico Grazia Deledda di Genova; l’Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia di Ronco Scrivia (GE); il Liceo Artistico Emanuele Luzzati e il Liceo Classico Linguistico Scientifico Da Vigo Nicoloso di Chiavari (GE); il Liceo Chiabrera Martini e il Liceo Giuliano della Rovere di Savona e il Liceo Giordano Bruno di Albenga (SV).

"Complimenti a tutti i finalisti che con coraggio e passione si sono messi alla prova, regalandoci una serata di grande spettacolo. Regione Liguria sostiene Genvision perché rappresenta i valori della gioventù, come talento, sacrificio, ambizione, capacità di sognare, entusiasmo. Regione è sempre in prima linea nel fornire ai giovani gli strumenti necessari per realizzare i propri sogni, promuovendo eventi come Genvision, ma anche Orientamenti che, forte del tema 'Dreamers', offre un percorso di crescita senza barriere. Le ragazze e i ragazzi di Genvision hanno dimostrato di essere veri e propri 'dreamers' e quindi a loro va il nostro in bocca al lupo per il futuro". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, presente alla serata finale. A premiare la vincitrice anche Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria.

Durante la serata non sono mancate le sorprese e gli ospiti, a ispirare con le loro storie di successo i talenti in gara. Ospiti del Genvision XX24 gli artisti Tancredi, cantante noto per essere stato un allievo della 20ª edizione del talent show Amici, sul palco con il nuovo singolo “Camilla” e Giovanni Ti Amo, che ha presentato al pubblico genovese il nuovo brano appena uscito “Cocktail di gamberi”. Ospite a sorpresa dell’evento Alfa, che ha fatto cantare tutto lo Stadium di Genova con alcuni dei suoi brani di successo tra cui “Cin Cin” e “Bellissimissima”. A presentare la finale sono stati i content creator Samuele Maragliano “Samu Mara”, Samara Tramontana e Massimiliano Pedone.