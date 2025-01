Genova, 'Vini del cuore': eccellenze enologiche liguri in vetrina al Museo Diocesano

La Liguria celebra la sua tradizione vitivinicola con l’edizione 2025 di “I Vini del Cuore”, un evento che unisce eccellenze locali e internazionali. La manifestazione, che si terrà il 2 e 3 febbraio al Museo Diocesano di Genova, permetterà ai visitatori di scoprire i migliori vini della regione e per apprezzare la passione che anima i produttori del territorio.

Un evento di eccellenza - La rassegna “I Vini del Cuore”, ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati di enogastronomia, si rinnova anche quest’anno. L’edizione 2025 si svolgerà il 2 e 3 febbraio al Museo Diocesano di Genova, un palcoscenico ideale per valorizzare il patrimonio vitivinicolo della Liguria. La manifestazione è pensata non solo per promuovere i vini della regione, ma anche per creare un incontro tra diverse tradizioni culturali attraverso il vino.

La Liguria e il suo patrimonio - "La Liguria è una terra che sa raccontarsi attraverso il vino", ha sottolineato Alessandro Piana, Vicepresidente di Regione Liguria con delega all’Agricoltura. Il vino ligure, infatti, non è solo un prodotto, ma una storia che unisce natura, tradizione e cultura. Piana ha evidenziato l’importanza della manifestazione nel mettere in luce la qualità dei vitigni autoctoni liguri, simbolo di un equilibrio perfetto tra il lavoro dei produttori e il paesaggio che li circonda.

Un’opportunità di scambio internazionale - Quest’anno, l’edizione di “I Vini del Cuore” si arricchisce di un’importante novità: l’apertura alle cantine internazionali. Un segnale di crescita per l'evento, che diventa sempre più un punto di riferimento internazionale. La presenza del Console della Georgia è una testimonianza concreta di come il vino possa essere un veicolo di scambio culturale. "Il vino è un simbolo universale di incontro e condivisione senza confini", ha dichiarato Piana, sottolineando l'importanza di questo approccio globale.

Un riconoscimento alle cantine locali - Regione Liguria è fortemente impegnata nel supportare iniziative che esaltano le produzioni locali, dando visibilità ai produttori liguri che, con passione e professionalità, portano avanti una tradizione vinicola che ha radici profonde. "I Vini del Cuore" diventa così un’opportunità per apprezzare la qualità dei vini liguri, che ormai sono riconosciuti a livello internazionale come un’eccellenza del settore.

L’impegno dell’Associazione Ampelos - Un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento è svolto dall’Associazione Ampelos APS e dalla sua presidente, Olga Sofia Schiaffino. L’Associazione ha lavorato con impegno per far crescere l’evento, che oggi rappresenta uno dei principali appuntamenti per il settore vitivinicolo.

