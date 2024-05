Genova, "Village Kids Liguria Pride" ai Giardini Luzzati, Lega: "Evento per bambini su teoria gender, Comune prenda posizione"

“La Lega in comune a Genova invita l’Amministrazione a prendere una posizione in merito all’evento “Village Kids Liguria Pride” in programma i primi di giugno ai giardini Luzzati. Chiediamo al sindaco Bucci di intervenire nei confronti della cooperativa ‘Il Ce.Sto’ che gestisce l’area per avere chiarimenti in merito a un evento che risulta sponsorizzato dalla stessa cooperativa e che ha come tema la diffusione della teoria gender tra i bambini". Così una nota del gruppo della Lega in consiglio comunale a Genova.



"La Lega non crede che sia giusto usare uno spazio pubblico per un incontro di questo tipo che coinvolge bimbi tra i 5 e gli 8 anni e questa decisione ci lascia indignati - prosegue la nota - proprio per la delicatezza degli argomenti che si vanno a trattare e che pensiamo non si dovrebbero discutere con dei bambini di quell’età".





Quindi, una osservazione ulteriore: "Ci risulta poi che la cooperativa in oggetto sia morosa nei confronti del Comune e questo non fa che aggravare ulteriormente la situazione. Nella nostra città ci sono molte associazioni che rivendicano spazi per le loro legittime attività, chiederemo subito di verificare la regolarità dei pagamenti della cooperativa al comune per verificare se vi siano eventuali mancanze”.