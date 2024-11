Genova: viavai di balordi e alcol fino all'alba, questore chiude per un mese bar di Cornigliano

Il Questore di Genova ha disposto la sospensione per 30 giorni della licenza di un bar situato in via Cornigliano, nei pressi della stazione ferroviaria, a seguito di un provvedimento amministrativo avviato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. La decisione, adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è stata presa in seguito a un quadro di criticità emerso riguardo alla sicurezza nell'area.

A seguito di un controllo congiunto effettuato il 1° novembre scorso dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale, è stato accertato che il bar era regolarmente frequentato da persone con precedenti penali, coinvolte in comportamenti violenti, spesso legati all’uso di droghe e all’abuso di alcol. Il gestore somministrava alcolici fino alle prime ore del mattino, alimentando così situazioni di pericolo.

Numerosi interventi delle Forze di Polizia, anche nei mesi precedenti, avevano già segnalato comportamenti problematici all’interno del locale. Gli episodi si sono ripetuti e, considerati nel loro complesso, hanno evidenziato un concreto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Gli accertamenti sono stati effettuati dal Commissariato di Polizia di Cornigliano, dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGeSP), e dal Comando Stazione Carabinieri.

In particolare, ad agosto, un arresto era stato effettuato per un’aggressione da parte di un uomo con numerosi precedenti, che aveva danneggiato la porta d’ingresso del locale e aggredito una donna, trovata in possesso di un coltello. Lo stesso mese, era avvenuta anche una lite violenta tra clienti del bar.

Nel mese di ottobre si sono registrati altri episodi problematici: il 12, i Carabinieri sono intervenuti per un'aggressione ai danni di una coppia di giovani; il 13, le forze dell'ordine sono intervenute per schiamazzi provocati da circa 50 persone in stato di ebbrezza fuori dal bar, dopo che una lite aveva causato l’uso di uno spray urticante all’interno del locale. Il 20, una violenta aggressione è avvenuta all’esterno del bar, con una coppia rapinata e ferita da un gruppo di ragazzi sudamericani; il 21, un altro intervento ha riguardato un’aggressione con ferito all’interno del locale.

La sospensione della licenza, notificata ieri dagli agenti del Commissariato di Cornigliano, mira a prevenire il protrarsi di situazioni di pericolo sociale. Il provvedimento ha anche una funzione dissuasiva, indirizzata verso i soggetti che frequentano il locale, privandoli di un punto di ritrovo abituale e segnalandoli come monitorati dalle autorità competenti.