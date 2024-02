Genova: viabilità Murta, Lega chiede interventi rapidi per messa in sicurezza strada

“Garantire la sicurezza della strada che serve centinaia di cittadini che vivono nella parte superiore di Murta, dove si trova anche una scuola, è una priorità, dopo che in Via Massuccone Mazzini, l’unica strada che conduce alla collina e che serve diverse centinaia di famiglie residenti, a causa del cedimento di un muro di sostegno della strada, è stato istituito il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico". Così il consigliere comunale della Lega, Alessio Bevilacqua, in una nota.

"Come fatto presente dall’Assessore, che ha risposto oggi - aggiunge - a una mia interrogazione in Consiglio comunale, si è ritenuto necessario interdire la circolazione su metà della carreggiata a causa del cedimento di un muro di sostegno della strada. La Lega, con le colleghe Luciana Macera e Giada Beghin, ha presentato anche una mozione in Municipio, per capire i tempi di ripristino della circolazione stradale a piericostruzione del tratto in questione appare lungo e complesso".

"Intanto, per il 7 di marzo, è stata convocata - conclude Bevilacqua - una riunione tra Comune e Municipio, dove si parlerà dell’intervento su via Massuccone Mazzini. Nello stesso incontro si parlerà anche del tratto di strada che porta a Cesino, davanti al cimitero, un’altra situazione che l’Amministrazione sta monitorando e per cui mi sono fatto promotore di diverse istanze in qualità di Consigliere Delegato alle Vallate. L’augurio è quello che gli interventi di messa in sicurezza possano partire nel più breve tempo possibile”.