Genova, viabilità in Val Polcevera, Bevilacqua (Lega) chiede "tavolo permanente di monitoraggio"

La viabilità in Valpolcevera è al centro di un acceso dibattito a Genova, a causa dei numerosi cantieri in corso e delle modifiche alla circolazione. Alessio Bevilacqua (nella foto), consigliere comunale della Lega, sollecita l'amministrazione a rispondere in modo efficace alle problematiche locali, chiedendo la creazione di un tavolo permanente sulla mobilità per monitorare e gestire al meglio la situazione.

Criticità - Secondo Bevilacqua, la situazione attuale in Valpolcevera è particolarmente delicata a causa dei lavori che interessano diverse aree, come Via Polonio e Via Nostra Signora della Guardia. La gestione del traffico e dei parcheggi nelle zone interessate sta creando disagi per i cittadini. “La viabilità sta vivendo un momento di forte criticità”, ha sottolineato il consigliere, evidenziando la necessità di interventi urgenti.

Lavori in corso – I lavori in corso, tra cui la realizzazione di una nuova ciclabile, stanno modificando la struttura della zona, con impatti diretti sulla circolazione e sul quotidiano degli abitanti. Bevilacqua ha chiesto di affrontare il problema in modo sistematico e con un dialogo continuo tra istituzioni, tecnici e rappresentanti del territorio, al fine di trovare soluzioni concrete e tempestive.

Proposta del tavolo permanente – Durante la discussione sul progetto della nuova ciclabile, Bevilacqua ha avanzato la proposta di istituire un tavolo permanente sulla mobilità, che permetta di monitorare costantemente l'evoluzione del traffico e la situazione generale in Valpolcevera. “Solo attraverso un confronto costante e permanente sarà possibile adottare correttivi efficaci per garantire una mobilità fluida e funzionale”, ha affermato il consigliere.

Necessità di risposte chiare – Il consigliere ha anche sottolineato che l’amministrazione deve fornire risposte chiare riguardo alla gestione dei parcheggi nelle aree interessate dai lavori. La preoccupazione riguarda soprattutto gli impatti a lungo termine delle modifiche strutturali in corso. Bevilacqua insiste sulla necessità di evitare che i disagi aumentino senza un piano di intervento ben definito e comunicato ai cittadini.

