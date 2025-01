Genova, Via Varenna chiusa per rischio cedimento stradale: intervento in corso

Via Varenna è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Opisso e via Longo a causa di un principio di sprofondamento della sede stradale. La Polizia Locale è intervenuta con tre pattuglie e un funzionario per coordinare l’intervento, mentre sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco e un geometra del settore strade per valutare la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

L’intervento – La chiusura è stata disposta in via precauzionale dopo il riscontro di un principio di cedimento che potrebbe compromettere la stabilità della carreggiata. Le squadre tecniche stanno effettuando i rilievi per determinare le cause e stabilire gli interventi necessari.

Aggiornamenti – La situazione è monitorata dalle autorità competenti, che forniranno aggiornamenti sulla riapertura della strada e sui lavori di ripristino previsti.

(notizia in aggiornamento)

