Genova, verde urbano, Ariotti (Lega): "Interventi urgenti per valorizzare le aree di Torre Cambiaso"

Fabio Ariotti, consigliere comunale della Lega, ha presentato un’interpellanza in Consiglio comunale per sollecitare interventi urgenti nelle aree verdi del quartiere Torre Cambiaso, a Pegli. L'iniziativa nasce dalla necessità di rispondere alle richieste dei cittadini e di migliorare la qualità della vita per i residenti della zona.

In particolare, Ariotti ha evidenziato alcuni problemi legati alla manutenzione e alla valorizzazione degli spazi pubblici. Tra le principali necessità emerse, il consigliere ha sottolineato l’urgenza di potare gli alberi, i cui rami si estendono su via Ungaretti, creando potenziali disagi per i residenti e per la sicurezza della zona.

Ariotti ha inoltre proposto di creare un’area di sgambatura per cani e uno spazio dedicato alla pratica di attività sportive, per soddisfare le esigenze di svago e benessere dei cittadini. Un'altra richiesta riguarda l'ampliamento dell'area giochi per bambini, con l'installazione di nuove attrezzature ludiche, per offrire maggiori opportunità di svago alle famiglie del quartiere.

"Occorre un’azione tempestiva per garantire sicurezza e migliorare la qualità della vita dei residenti" ha dichiarato Ariotti, auspicando una risposta rapida da parte dell’amministrazione comunale per avviare al più presto gli interventi richiesti.