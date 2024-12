Genova: uomo accoltellato a Sampierdarena, polizia a caccia dell'aggressore

Un uomo 30 anni è stato accoltellato questa mattina a Genova, in via Sampierdarena. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno, e a soccorrere la vittima sono stati alcuni passanti che hanno prontamente chiamato i soccorsi.

Il ferito è stato assistito dal personale medico del 118 e trasportato in codice giallo, che indica una condizione di media gravità, all'ospedale Villa Scassi.

Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo dell'incidente: sul posto sono arrivati gli agenti delle volanti della polizia, che stanno indagando per risalire all'autore dell'aggressione. Le cause del gesto, al momento, non sono chiare, ma le indagini sono in corso per fare luce sull'accaduto.