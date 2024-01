Genova, Uniauser presenta i corsi del primo semestre 2024: tra le novità l'arte contemporanea, la musica jazz e il calcio

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Questa mattina presso la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, Uniauser ha presentato la proposta accademica per il primo semestre 2024.





UniAuser Genova è un’associazione di promozione sociale e opera nel campo della cultura con la finalità di promuovere la conoscenza e le relazioni sociali per una migliore qualità della vita e l’invecchiamento attivo.





Il programma è articolato in una proposta formativa costituita da 27 corsi che coprono ambiti diversi, letteratura, arte, storia, cinema e altro ancora.





Numerose le novità, sia per la collaborazione di nuovi docenti sia per alcuni temi proposti per la prima volta come l’arte contemporanea, il calcio, la musica jazz.





Un’attenzione particolare è dedicata alla conoscenza del territorio con corsi che prevedono momenti d’aula e molte escursioni.





Insieme ai corsi sono stati presentati gli Itinerari Culturali che ne costituiscono parte integrante e sono promossi e guidati dagli stessi docenti. Il programma è annuale e consta di 27 proposte, si va dalle semplici uscite in città a itinerari più impegnativi di uno o più giorni. Protagonisti accanto agli insegnanti, gli allievi, la cui partecipazione numerosa e motivata rende UniAuser un riferimento importante come luogo di apprendimento, di amicizia e di solidarietà.





“Quest’anno per i soci c’è una novità - dichiara Luigi Picena Presidente Uniauser - la quota associativa non sarà più cumulativa, ma sottoscritta solo per i corsi che si desidera frequentare, per cui ogni socio avrà la possibilità di costruire un progetto formativo a misura dei propri interessi culturali e della disponibilità di tempo libero”.





Durante la presentazione sono state fornite anche informazioni circa la proposta culturale dei Circoli Uniauser di San Teodoro, San Fruttuoso e Levante.