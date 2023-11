Genova, un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin al liceo Andrea d'Oria

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nella giornata di oggi, in tante scuole italiane è stata ricordata Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato qualche giorno fa. Anche in Liguria alcuni istituti hanno voluto dedicare un momento alla giovane, come il noto liceo di Genova Andrea d'Oria, dove gli alunni dopo l'annuncio all'altoparlante della preside Maria Aurelia Viotti, hanno sospeso le lezioni per un minuto di raccoglimento. Altri invece hanno preferito fare rumore per dimostrare il loro dissenso e per far comprendere che davanti a questa violenza e a tutte quelle che accadono ogni giorno non si può rimanere fermi, questo era anche quello che aveva chiesto la sorella della vittima, Elena.

Alcune studentesse dell'Istituto hanno commentato la vicenda, Samanta Metani: "Non ci sono tante parole da spendere, ogni volta che sento parlare di questa storia mi vengono i brividi. Non mi capacito di come possa essere successo dato che sono state rilasciate varie interviste dalla famiglia della ragazza, non oso immaginare la situazione familiare della famiglia di Giulia. Mi vengono i brividi a pensare che tutto può essere portato via, però questa volta è stata una persona a mettere fine alla vita di un'altra. Sono veramente toccata, non è la prima volta che succede e mi auguro ci possa essere un cambiamento il prima possibile".

Nicole Furnò: "Sono contenta che questa volta ci sia stato grande interesse mediatico, ogni giorno accadono queste cose ma l'argomento non viene affrontato molto. In questo modo invece si può sensibilizzare maggiormente. A scuola ancora ne abbiamo parlato poco ma sicuramente nei prossimi giorni affronteremo la tematica. Di Giulia si è parlato tanto perché era giovane, una coetanea nostra, si stava per laureare. Inoltre viveva una storia che poteva essere simile a qualsiasi altra, purtroppo però è progredita in altro".