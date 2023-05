Genova, un dissalatore e un depuratore per il trattamento delle "acque grigie": soluzioni per il risparmio idrico messe in campo da Exxro

Sono un dissalatore in grado di trattare circa 80mila litri al giorno e un impianto per il trattamento delle "acque grigie", prodotte da cucine e impianti industriali, le due tecnologie del progetto "C-City Genova Città Circolare", che entreranno in funzione nell'Ocean Park Village di The Ocean Race - The Grand Finale, in programma dal 24 giugno al 2 luglio nel capoluogo ligure. Impianti che contribuiranno al risparmio idrico, in coerenza con i protocolli di sostenibilità che sono stati previsti dall'organizzazione della manifestazione, ma che saranno anche "vetrina" per una tecnologia innovativa messa a punto dalla genovese Exxro specializzata in impianti per il trattamento delle acque reflue industriali, i percolati e la dissalazione. "Con questa tecnologia a membrana piana - spiega Matteo Cornacchia, del laboratorio ricerca e sviluppo di Exxron - possiamo trattare acque che hanno un alto contenuto di solidi sospesi, di grassi e di olii disciolti, in modo migliore rispetto ai moduli a spirale che attualmente vengono utilizzati, trasformandole in un'acqua depurata, povera di sali e priva di qualsiasi contaminante". Impianti che rientrano nei canoni del "Circular Desk", promosso dal Job Center di Genova per favorire la cooperazione nelle nuove tecnologie applicate al comparto green. Tra queste c'è grande attenzione verso gli impianti di desalinizzazione, in linea con il progetto portato avanti dal sindaco Marco Bucci. Un progetto che, secondo l'azienda, potrebbe avere una sua applicabilità anche se non manca qualche possibile criticità. "Un impianto come quello pensato dal sindaco - spiega il rappresentante legale di Exxro, Ezio Saturno - potrebbe avere qualche problema sopratutto per i materiali. Sui film necessari per produrre le membrane, infatti, c'è molta richiesta perché sono poche le aziende che li producono e in questo momento c'è anche carenza di materie prime".