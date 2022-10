Genova, trovato morto a Sant'Eusebio l'80enne scomparso domenica

Un esito negativo. Dopo le lunghe ricerche senza risultato di vigili del fuoco e soccorso alpino, il corpo di Luigi Ottonello, un uomo di 80 anni, che era scomparso nei boschi due giorni fa, è stato trovato questa mattina senza vita nei boschi di via Mogadiscio in fondo a un dirupo, nel quartiere di Sant'Eusebio, sulle alture di Genova. L'anziano non aveva dato più sue notizie da domenica scorsa e dopo l'allarme dei familiari erano iniziate le ricerche. Sul posto sono successivamente arrivati anche i carabinieri per scoprire le cause del decesso.

Già nella tarda nottata, intorno alle ore 5, la figlia di Ottonello aveva anticipato sui social la triste scomparsa: "Aggiorno le notizie di papà. Trovato, ma non ho belle notizie. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto il piacere di condividere la ricerca di Ottonello Luigi 'Enci', siete stati tantissimi. Parenti, amici, conoscenti e altri tutti, vi abbraccio, e preghiamo per il mio papà. Ciao Pà. Ti mancava la tua vita, i tuoi boschi, e così hai voluto andartene. Mi mancherai da impazzire. Mi mancherà tutto di noi. Riposa in pace papà mio", queste le parole sulla straziante scoperta.