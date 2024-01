Genova, Tricapodanno: la grande festa a piazza De Ferrari

Piazza De Ferrari ospita la serata finale del ‘Capodanno in Musica’ 2023, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova, presentato da Federica Panicucci. Sotto un cielo a tratti piovoso, ma niente rispetti ai rovesci incessanti della giornata, e una piazza man mano sempre più piena, la scaletta prevede Al Bano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, Valentina Parisse, Mamacita e tutta la scuola di ‘Amici’. La serata è partita subito dopo la conclusione del messaggio alla Nazione del capo dello Stato Sergio Mattarella. La festa di piazza è accompagnata da una serie di prescrizioni, regole e divieti.

VIABILITA' - Blocco della circolazione e della sosta intorno a piazza De Ferrari. Divieti di circolazione, sosta e fermata nelle zone limitrofe al palco. Interdette alla circolazione via Roma, via XXV Aprile, via Petrarca, un tratto di via Vernazza e un tratto di via XX Settembre, compreso tra via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari. Modifiche anche alla Ztl del centro storico, raggiungibile attraverso via Meucci. In via Petrarca, fino alle 16 del 1 gennaio, attivo il divieto di sosta e fermata e circolazione. Dalle 6 del 31 dicembre, in via Meucci divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata; lo stesso nel tratto di via Porta Soprana tra via Meucci e via Petrarca. In via Meucci e in via di Porta Soprana è ripristinato il doppio senso di circolazione per i residenti in centro storico. Dalle 14 del 31 dicembre piazza De Ferrari sarà aperta solo ai pedoni. Lo stesso in via Dante, con l’eccezione degli aventi diritto in transito per il centro storico. Modifiche anche nella zona di piazza Fontane Marose, divieto di transito dalle 17 del 31/12 eccetto gli aventi diritto e gli autorizzati. Doppio senso di marcia per la Ztl in via Interiano. In via Roma e XXV Aprile, divieto di circolazione dalle 17. In via XX Settembre, nel tratto tra l’intersezione tra le vie Ceccardi e via Sofia Lomellini e piazza De Ferrari, divieto di transito a tutti i veicoli dalle 14. In via Ceccardi, dalle 6 divieto di sosta e di fermata (eccettuati i mezzi pubblici). Chiusa al traffico, dalle 14 del 31, anche via dei Cebà. Nelle vie Morcento e Carducci (nel tratto compreso tra via Ceccardi e via Morcento) divieto di circolazione, sosta e fermata, sempre dalle 14, eccetto i disabili. Divieto di circolazione, sosta e fermata anche in via Laura Pinelli dalle 7. Fuori uso il 31 dicembre anche gli stalli per moto e scooter in piazza Dante. In via Vernazza, nel tratto tra largo XII Ottobre e piazza De Ferrari, dalle 7 del 31 dicembre divieto di sosta e fermata e dalle 14 divieto di circolazione ma nella zona viene istituito un doppio senso di circolazione. Per motivi di sicurezza, sono poi vietati alla circolazione pedonale in entrata anche diversi vicoli del centro storico: vico Monte di Pietà; via alla Cassa di Risparmio; vico Casana; vico Falamonica; salita San Matteo; salita del Fondaco; via Cardinal Boetto e ancora via Petrarca.

AMT - Intensificato il servizio bus sulle direttrici principali estendendolo fino alle 3,30 del mattino. I bus speciali diretti in Valbisagno e a Levante faranno capolinea in via Ceccardi mentre quelli diretti verso la Valpolcevera e il Ponente partiranno da piazza Caricamento, salvo eventuali diverse disposizioni; in quest’ultimo caso le linee speciali dirette in Valbisagno e a Levante farebbero capolinea in via Cadorna mentre quelle dirette a Ponente e in Valpolcevera partirebbero da via Gramsci altezza Darsena. Sarà esteso fino alle 2 del mattino circa anche il servizio delle linee serali 603, 604, 640, 656 e 680. L’ascensore di Castelletto Levante sarà aperto fino alle 2,30. La metropolitana effettuerà servizio non stop per tutta la notte. Dalle 19 all'1,30 sarà chiusa la stazione di De Ferrari per ragioni di sicurezza.

DIVIETI - Temporaneamente sospesa da mezzanotte l’ordinanza anti-alcol normalmente valida in tutta Genova, ma senza usare contenitori in vetro o metallo. Leciti invece bicchieri di plastica o di carta. Dalle 19,30 fino alle 7 del 1 gennaio sono vietati in tutta la città “la detenzione e l’uso di ogni tipo di artificio pirotecnico o materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico”. Dunque i “botti” saranno consentiti solo all’interno di proprietà private. Una misura volta a evitare “situazioni di grave pericolo per l’incolumità delle persone” e “per l’integrità fisica degli animali”. Sempre dalle 19.30 del 31 dicembre alle 7 del 1° gennaio saranno vietate in tutta la città la somministrazione, la detenzione e il consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in aree pubbliche o aperte al pubblico. Rimarrà possibile consumare all’interno dei locali e nei dehors. Il divieto di vendita scatterà già dalle 19. Saranno consentite la detenzione e il consumo di bevande contenute in bottiglie o contenitori di plastica e cartone senza tappo.