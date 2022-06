Genova, Toti: "Il comizio della Lega interrotto è vergognoso"

di Redazione

Solidarietà agli amici della Lega, il cui comizio a Genova è stato bloccato da alcuni antagonisti

"Solidarietà agli amici della Lega, il cui comizio a Genova è stato bloccato da alcuni antagonisti. Un gesto vergognoso che mi auguro venga condannato da tutte le forze politiche, senza se e senza ma. Questa non è democrazia". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti via twitter condanna l'irruzione del Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp) di Genova e dei militanti dei centri sociali, che ha bloccato un dibattito pubblico organizzato dalla Lega nel circolo Cap del porto di Genova in vista delle elezioni amministrative con la partecipazione dei parlamentari Claudio Borghi, Alberto Bagnai ed Edoardo Rixi.