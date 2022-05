Genova, Toti all'Ambrosetti: "La Liguria è ripartita veloce dopo la pandemia e crescerà ancora"

di Redazione

"Turismo, artigianato, immobiliare, crociere, portualità: tutti i nostri principali settori di traino e crescita sono ripartiti"

Il Governatore ligure Giovanni Toti a margine della sua partecipazione alla tavola rotonda dell'Ambrosetti club a Palazzo del Principe di Genova ha parlato dello "stato di salute" della sua regione.

"La Liguria si è mossa veloce, in fretta e allineata per la ripartenza dopo la pandemia, e per sfruttare al meglio delle possibilità il Pnrr. Turismo, artigianato, immobiliare, crociere, portualità: tutti i nostri principali settori di traino e crescita sono ripartiti con slancio per un'occasione straordinaria da non perdere. Questo con Ambrosetti è un momento per fare il punto molto importante che ci orienta nelle nostre scelte".

"Credo anche che gli studi e le analisi che Ambrosetti presenterà nel prossimo luglio - ha concluso - confermeranno che Regione Liguria ha una vivacità e una voglia di crescita superiore ad altre regioni italiane".