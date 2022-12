Genova, tornano in piazza De Ferrari le casette in legno di Mercatale

È stata presentata la sesta edizione di Mercatale, organizzata da Cna Genova, che tornerà con le casette in legno in piazza De Ferrari da sabato 10 a mercoledì 21 dicembre con 47 espositori nelle 40 casette che verranno allestite intorno alla fontana. "Questa nostra manifestazione è ormai simbolo del Natale genovese e raggruppa le eccellenze del nostro territorio nel settore agroalimentare e dell'artigianato tradizionale, prediligendo le imprese che si fregiano del marchio 'Artigiani in Liguria' - spiega la presidente di Cna Genova Paola Noli -. Proprio per esaltare la 'genovesità' dell'evento quest'anno il Mercatale consentirà ai cittadini di riscoprire le decorazioni e le tradizioni tipiche legate alle feste natalizie: troveremo infatti rami di alloro e corbezzolo, decorati con arance, pasta e frutta secca". A contribuire alla manifestazione l'assessorato allo Sviluppo economico di regione Liguria con il patrocinio della Camera di Commercio di Genova.

"L'artigianato è un pilastro antico, ma moderno, essenziale per la crescita economica della nostra regione e di tutto il Paese" sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. "Sei anni di storia del Mercatale sono un bel traguardo - sottolinea l'assessore a commercio, artigianato e tradizioni cittadine del comune di Genova Paola Bordilli - ringrazio Cna per come ha saputo negli anni valorizzare sempre più l'artigianato locale, immenso patrimonio, materiale e immateriale, della nostra città e regione. Una manifestazione che riveste anche un importante appeal di carattere turistico". Partner fondamentale di Mercatale, oltre alle istituzioni, la Camera di Commercio di Genova. "Patrociniamo il Mercatale perché valorizza le eccellenze, la filiera corta e la sostenibilità delle produzioni del nostro territorio - spiega il presidente Luigi Attanasio -. Proprio in questi giorni abbiamo rilanciato per il terzo anno la campagna #comprasottocasa per far riflettere i genovesi sull'importanza di comprare nelle botteghe e nei negozi locali".