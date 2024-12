Genova: tentato furto con 'spaccata' in una pizzeria, arrestato il malfattore

Arrestato a Genova dalla polizia un uomo di 73 anni, residente in città, con l'accusa di tentato furto aggravato. Il fatto si è verificato nelle prime ore del mattino, quando le volanti dell'UPGSP sono intervenute in via Bertani, in centro, a seguito della segnalazione di una dipendente di una pizzeria che, durante l'apertura del locale, aveva udito dei forti rumori provenire dall'interno.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno immediatamente diretto la loro attenzione verso il dehor del locale, notando che la copertura in plastica trasparente era stata tagliata. Poco dopo, hanno visto l'uomo tentare di fuggire, scavalcando una ringhiera in un punto a strapiombo. Bloccato e messo in sicurezza, il 73enne è stato trovato in possesso di tre coltelli e una forchetta piegata, strumenti che sembravano essere stati utilizzati per forzare la serratura della pizzeria. Accanto alla vetrata sfondada con un sasso, gli agenti hanno trovato anche una pietra e un cacciavite.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e portato in tribunale per una direttissima.