Genova, tentato furto a Rivarolo sventato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Ad Albaro, invece, il colpo va a segno: bottino da 5 mila euro

Un furto in un'abitazione di via Vezzani a Rivarolo è stato sventato dal proprietario grazie alle telecamere di videosorveglianza. A dare l'allarme è stato proprio il padrone di casa, che ha riferito al 112 di aver visto persone sconosciute nella sua abitazione tramite le immagini in arrivo sul suo smartphone.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno confermato l'irruzione in casa: i ladri hanno forzato una finestra sul retro della villetta, allontanandosi poi attraverso la boscaglia nelle vicinanze. Il proprietario, facendo un rapido inventario, ha constatato che non sarebbe stato portato via niente.

Non è finita qui, perchè anche ad Albaro i ladri sono entrati in azione. Introducendosi in un'abitazione di via Arezzo dalla finestra del bagno, hanno portato via argenteria e preziosi in oro dal valore di circa 5000 euro, oltre a circa un centinaio di euro in contanti.

La polizia è al lavoro per identificare i malviventi.