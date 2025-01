Genova, Teatro Garage: "Mezzanotte e quattordici", prima assoluta il 10 gennaio

La storia - “Mezzanotte e quattordici” racconta di due uomini, in una notte difficile, con una decisione da prendere. Non si conoscono e vivono in due tempi diversi, ma sono uniti da un filo invisibile. La storia che viene portata in scena da Fabio Fiori è quella di Valter, un giornalista appassionato che si trova per l’ennesima volta a dover fare i conti con un grande classico: la scadenza. In poche ore deve scrivere un articolo su un argomento che non conosce e che non ama, scoprendosi vulnerabile e privo di idee fino a quando, per caso, ricorda un evento avvenuto anni prima che gli dà lo spunto giusto per mettere nero su bianco i pensieri.





Lo spettacolo - Per riflettere con leggerezza, alternando momenti di narrazione e prosa attraverso una struttura agile e dinamica nella quale il pubblico viene condotto avanti e indietro nel tempo per vivere il momento che ha determinato le sorti dell’umanità. “Mezzanotte e quattordici” è uno spettacolo molto diverso da quelli in cui Fiori si è cimentato fino ad oggi e per farlo ha voluto affidare la regia a Claudia Araimo, che ha collaborato anche alla scrittura del testo, tenuto in un cassetto dal 2016 nella sua prima versione poi rivista e arricchita di dettagli e passaggi.

Replica sabato 11 gennaio alle 21.00.

