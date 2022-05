Genova, tampona l'auto del fratello dell'ex: 22enne arrestato per stalking

di Edoardo Cozza

È successo nei pressi della stazione Brignole: il giovane aveva un divieto di avvicinamento alla ex fidanzata e ai suoi familiari

Ha tamponato l'auto del fratello della sua ex fidanzata fuggendo a tutta velocità in mezzo alle trafficate vie del centro di Genova, inseguito e infine fermato dalla polizia. E' successo questa mattina nei pressi della stazione Brignole. Protagonista un giovane di 22 anni.

Il ragazzo era già destinatario di un divieto di avvicinamento alla ex fidanzata e ai suoi familiari in base alla normativa prevista dal codice rosso. Per questo, dopo l'episodio di questa mattina, il 22enne è stato arrestato per stalking.