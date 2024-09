Genova, Tajani: "Valorizzare tutto il sistema portuale ligure per farlo diventare sempre più competitivo"

"La città di Genova e la Liguria meritano di continuare ad essere governate con la politica del sì", così esordisce il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani al convegno "Genova e la Liguria al centro delle politiche del Mediterraneo", organizzato dall'europarlamentare Letizia Moratti, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia nella sala conferenze del'Acquario di Genova. Così come è stata amministrata Genova dovrà esserlo anche la Liguria. Una regione importante che si affaccia sul Mediterraneo con un porto importante come quello di Genova, ma ci sono anche tanti porti turistici che garantiscono la crescita economica dell'Italia. Poi c'è l'industria e l'agricoltura. Con la giunta Bucci Genova ha avuto un importante rilancio. Abbiamo il dovere di valorizzare il sistema portuale a partire da Genova. Naturalmente c'è un problema di infrastrutture per la situazione geografica del territorio, ma la bellezza e la vicinanza della montagna al mare non deve rappresentare un problema. Il modello del porto di Rapallo, in parte privatizzato, va sicuramente trasferito ad altre realtà. Ho chiesto a Letizia Moratti che guida la nostra Consulta, di elaborare un progetto per la Liguria che non sia solo concepito per una campagna elettorale ma rappresenti un percorso per il futuro della Liguria basato su contenuti".

Il convegno è stato moderato dal neodirettore di Telenord, Matteo Cantile.