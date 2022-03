Genova, svegliato da un ladro in casa lo insegue e lo consegna alla Polizia

di Redazione

La scorsa notte in via Ponterotto il padrone di casa è stato svegliato da rumori sospetti ed è intervenuto. I vicini hanno chiamato le forze dell'ordine

Svegliato dai rumori del ladro in casa lo insegue per strada e lo consegna alla polizia. Il ladro, 44 anni, è stato denunciato per tentato furto in abitazione.

E' successo la scorsa notte a Genova, in via Ponterotto. Il proprietario di casa, dopo avere sentito i rumori, si è alzato e ha trovato "l'ospite" che indossava guanti e un cappuccio in testa. Il padrone di casa si è scagliato contro il ladro e lo ha rincorso lungo il cortile del condominio e per strada fino a bloccarlo

Durante l'inseguimento alcuni vicini di casa hanno chiamato la Polizia, che è intervenuta prontamente.

E' il secondo episodio simile in pochi giorni. Nel caso precedente, il proprietario di casa aveva trovato due donne: le aveva rincorse ed era riuscito a fermarne una che era poi stata arrestata dai carabinieri.