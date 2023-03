Genova studia l'atletica indoor, l'assessore allo sport Bianchi in Turchia per approfondire logistica e organizzazione

Il Comune di Genova a Istanbul per approfondire l’organizzazione e la logistica dei grandi eventi sportivi, in particolare dell’indoor di atletica. In questi giorni, l’assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi ha partecipato, nell’ambito degli Europei indoor di atletica, ai forum organizzati dall’Ataköy Athletics Arena di Istanbul, in Turchia, incontrando una delegazione degli organizzatori e partecipando al workshop sull’evento sportivo, che ha visto quasi 600 atleti provenienti da 51 nazioni prendere parte alla competizione continentale. L’assessore Bianchi ha avuto modo di incontrare e discutere anche con la console italiana a Istanbul Elena Clemente e, durante la sua permanenza istituzionale, ha potuto visitare il backstage dell’organizzazione sportiva e gli spazi e le aree necessarie a una competizione internazionale, come quella dei campionati europei di atletica leggera.

"Una visita molto interessante - ha detto l’assessore Bianchi – in cui sono stati affrontati approfondimenti utili in vista di Genova Capitale europea dello sport 2024. Il confronto con altre realtà impegnate nell’organizzazione di eventi sportivi internazionali è fondamentale, ci arricchisce e ci impegna a fare sempre meglio e a guardare a obiettivi sempre più grandi. Inoltre, Istanbul 2023 ha regalato forti emozioni ai colori italiani, l'oro di Zane Weir, la storica doppietta di Samuele Ceccarelli e Marcell Jacobs, con l'oro e l'argento nei 60m, lo splendido argento di Dariya Derkach nel salto triplo e il record italiano nel salto in lungo di Larissa Iapichino. Vorrei ringraziare per l’ospitalità tutta la Fidal, Federazione italiana di atletica leggera, e in particolare il presidente Stefano Mei, a cui faccio i complimenti per l’ottimo lavoro che sta svolgendo. Non posso che essere orgogliosa di aver rappresentato Genova a Istanbul, non soltanto in veste istituzionale ma anche in veste da sportiva. A nome della città di Genova ho potuto portare un messaggio di solidarietà alla popolazione turca, colpita dal tragico terremoto di febbraio".