Genova: statale 45, entro maggio riapertura a doppio senso

Ci vorrà almeno un mese-un mese e mezzo per riaprire a doppio senso la strada statale 45 Genova-Piacenza attualmente percorribile a senso unico alternato a causa di una frana in località La Presa nel Comune di Bargagli.

Lo spiega l'assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone in Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del consigliere Sergio Rossetti (Azione) sulla frana che ha isolato 400 persone per dieci giorni nell'entroterra di Genova. "Sarò più preciso quando inizieranno i lavori di messa in sicurezza definitiva, - ribadisce l'assessore -Per riaprire a doppio senso anche la strada comunale soprastante c'è da riportare a livello il muro che la sosteneva, il sindaco di Bargagli ci ha detto che avrà bisogno di una mano, ovviamente gliela daremo come Protezione civile piuttosto che con fondi infrastrutturali".

"Anche su questo punto non ho tempistiche così certe rispetto alla messa in sicurezza di un versante ampio completamente ceduto, ma posso dire che già dalla settimana in corso inizieranno gli interventi di messa in sicurezza, chiodature e reti metalliche. Al momento l'emergenza principale è cessata, abbiamo una capacità di azione nel caso in cui a causa del maltempo dovesse essere richiusa la strada comunale soprastante, se dovremo eventualmente - conclude - rimettere in piedi il sistema emergenziale già attivato per una settimana".