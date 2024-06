Genova, spento l'incendio nella fabbrica Sant'Erasmo Zinkal di Voltri: vigili del fuoco presidiano l'area

Sono ancora presenti sul posto i vigili del fuoco per l'incendio divampato mercoledì 5 giugno a Voltri, in via delle Fabbriche, all'interno della fabbrica Sant'Erasmo Zinkal, fonderia di zinco. I pompieri hanno definitivamente domato le fiamme nella notte tra giovedì e venerdì, ma sono rimasti nei pressi dell'area per presidiare la situazione.

Non si è trattato, fanno sapere dalla centrale operativa, di un incendio classico: infatti per spegnerlo non è stata utilizzata acqua. Le temperature sono salite tantissimo e all'interno dello stabilimento sono presenti polveri infiammabili che determinano un rischio di riaccensione, motivo per cui è necessario tenere alta l'attenzione fino a quando le temperature non si saranno abbassate tornando alla normalità.

Per le prossime 24 ore sarà ancora necessario presidiare la zona.