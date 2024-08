Genova, sovraffollamento al Canile Monte Contessa: quasi 200 esemplari in attesa di adozione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Di Raffaella Palumbo

Nascosto tra le colline di Sestri Ponente, il Canile Monte Contessa è una vera e propria oasi di speranza e amore per quasi 200 esemplari tra cani e gatti in cerca di una nuova casa. Ogni giorno, decine di volontari dedicano il loro tempo e le loro energie per garantire a questi animali un'esistenza dignitosa, fatta di cure, affetto e attenzioni. In questa struttura, due veterinari sono presenti quotidianamente per monitorare la salute degli ospiti, garantendo che ogni cane e gatto riceva le cure necessarie. La presenza di un'infermeria ben attrezzata permette di accogliere e trattare gli animali malati, oltre a fornire una prima valutazione a quelli appena arrivati, prima che vengano introdotti nei box condivisi con gli altri.

Il Canile Monte Contessa non si limita a offrire rifugio, ma assicura anche momenti di libertà e svago per i cani, che ogni giorno possono sgambettare all'aria aperta, correre nei vasti spazi a loro disposizione e rinfrescarsi nelle apposite piscine a loro dedicate. Sono gesti semplici, ma fondamentali per il loro benessere psicofisico. Tuttavia, la struttura e i suoi operatori non possono fare tutto da soli. È cruciale che chi sceglie di adottare un animale lo faccia con consapevolezza e serietà. Non si tratta di scegliere un prodotto preconfezionato, ma di accogliere nella propria vita un essere vivente con caratteristiche uniche e specifiche esigenze. Un impegno che deve essere preso con cognizione di causa e responsabilità.

Infine, gli aiuti da parte della comunità sono sempre benvenuti. Sebbene il Comune di Genova contribuisca significativamente al sostegno del canile, le necessità sono continue e crescenti. Coperte, lenzuoli, asciugamani, cibo: ogni dono può fare la differenza per migliorare la qualità della vita degli animali ospitati. Il Canile Monte Contessa rappresenta un esempio di come l'unione tra pubblico e privato, tra istituzioni e cittadini, possa fare la differenza nella vita di tanti animali che, altrimenti, non avrebbero avuto una seconda possibilità. Chiunque voglia contribuire a questo progetto può farlo, con piccoli gesti che, insieme, costruiscono qualcosa di grande.