Genova, Skymetro, Rixi: "Idea intelligente da attuare in maniera intelligente"

"Lo Skymetro serve in Valbisagno e non si può pensare che, siccome c'è il Bisagno, non si può far niente: o decidiamo di lasciare da soli gli abitanti o dobbiamo collegarli col resto della città, e lo Skymetro è un'idea intelligente perché, andando a una quota più elevata rispetto alla sede stradale, evita problemi legati ad allagamenti e flussi di traffico importanti e crea un collegamento diretto con Brignole, San Martino, centri ospedalieri e rete infrastrutturale". Lo ha detto, a margine della presentazione del Libro Bianco sulle Infrastrutture di Camera di Commercio il viceministro ai trasporti Edoardo Rixi.

"È evidente che va fatto in maniera intelligente: dev'esserci un collegamento della rete per poter utilizzare gli stessi veicoli - ha spiegato -. Poi il tema che sia una seconda linea o meno è relativo rispetto ai tempi di percorrenza e al numero di vetture che possono andare sulla linea. È evidente che una linea come quella deve garantire un treno ogni 6 minuti, quindi si deve trovare una soluzione compatibile".

Il viceministro invita tutti a fare rete per realizzarla: "Penso sia l'ultima finestra in cui Genova può pensare di fare un'opera del genere in Valbisagno" ha sottolineato. Nessun problema nemmeno per il decreto che arriverà nelle prossime settimane. "Tendenzialmente i decreti vengono firmati ogni 30 giorni ma non c'è alcun problema - ha sottolineato Rixi - e mi sembra che anche i problemi col Consiglio superiore dei lavori pubblici siano stati tutti risolti. Non vedo una criticità. Anche i tempi del decreto non ritardano l'opera, poi c'è chi dice che si può fare in meno tempo: vedremo".