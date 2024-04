Genova, sicurezza: Val Polcevera, ripristinato guard rail via Brasile

Ripristinata la sicurezza di via Brasile, in val Polcevera a Genova. "Siamo soddisfatti che, dopo le richieste dei residenti e a seguito di diverse segnalazioni da noi effettuate già dalla primavera scorsa all'Assessorato Decoro e Manutenzioni, salita Brasile sia stata ripristinata" commentano Alessio Bevilacqua, Consigliere comunale della Lega e Luciana Macera, capogruppo della Lega in Municipio V Valpolcevera.

"La strada presentava un cedimento del manto stradale e anche la ringhiera che delimitava la via era divelta. A seguito delle interlocuzioni avute con Aster Valpolcevera e un'interrogazione presentata in Consiglio comunale, sono stati finalmente eseguiti i lavori di ripristino. La messa in sicurezza della strada - concludono - era per noi una priorità, per ridurre il rischio di incidenti e migliorare la qualità della vita dei cittadini".