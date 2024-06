Genova: si chiude domenica 23 il campionato italiano di Roller Freestyle allo Skate Park di Pra'

Si chiude domenica 23 giugno la tre giorni del Campionato italiano di Roller Freestyle, in programma allo Skate Park di Genova Pra’.

In attesa dei World Skate Games, che si terranno per la prima volta in Italia, a Roma, dal 6 al 22 settembre, Genova 2024 Capitale Europea dello Sport offre un’opportunità unica per far scoprire ai più giovani, e non solo, il Roller Freestyle, noto anche come Aggressive Skating. Non poteva che essere l’impianto sportivo di via Pra’ 14 a fare da palcoscenico per le “rollevoluzioni” di un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia, tra “veterani” della Nazionale italiana e giovani promettenti, che si sfidano a suon di “trick” in “run” di 60 secondi. In palio cinque titoli nazionali per le categorie maschili e femminili: Giovanissimi (8-10 anni); Ragazzi (11-13 anni); Juniores (14-16 anni); Seniores (dai 17 anni in su); Master (dai 40 anni in su).

Numerose le “bladies” di spicco che parteciperanno all’evento, a conferma della crescente popolarità tra le donne di una disciplina, tipicamente “urban”, che mette a dura prova il fiato, il coraggio e la tempra di chi la pratica.

A organizzare la manifestazione, su delega della FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), è la Asd ZenaRoller, società sportiva genovese con sede in Val Bisagno che organizza corsi di roller freestyle nella propria struttura indoor, offrendo un ambiente attrezzato per allenamenti sicuri e ottimali.

Il Campionato Italiano di Roller Freestyle, realizzato con il supporto dello staff di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, mantiene vivo lo spirito “street” delle origini, pur acquisendo una connotazione federale. La sfida è di realizzare un connubio tra l’anima "aggressive" del Roller Freestyle e i parametri di una competizione ufficiale. Tra gli organizzatori dell’evento spiccano Sly Savoldi, presidente di ZenaRoller e storico “blader”, oggi istruttore e responsabile dello sviluppo della disciplina per il Roller Freestyle, insieme a Sabrina Benvenuto, presidente FISR Liguria, con il supporto della vice presidente di ZenaRoller Sara Sponza e di tutti i soci della Asd, e la collaborazione del Municipio VII Ponente.