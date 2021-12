Genova, senza green pass o senza mascherina: sanzionate 26 persone

di Edoardo Cozza

Nella giornata di ieri forze dell'ordine in azione anche per controllare gli esercizi commerciali, ma nei 25 perlustrati non sono emerse irregolarità

Mercoledì 29 Dicembre 2021