Genova, scontro auto-moto a Setri Ponente: centauro in codice rosso

L'episodio è avvenuto in via Cristo di Marmo intorno alle 7 di questa mattina. L'uomo ha riportato diversi traumi

Grave incidente questa mattina nel quartiere genovese di Sestri Ponente, dove si sono scontrate un'auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro, trasferito al pronto soccorso dell'ospedale policlinico San Martino in gravi condizioni. L'episodio è avvenuto in via Cristo di Marmo intorno alle 7.

L'uomo che guidava la moto è stato soccorso dai militi del 118 a causa dei diversi traumi riportati, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, a fare chiarezza dovrà essere la sezione infortunistica della Polizia locale di Genova.