Genova: scontri tra ultrà al derby, in cinque scelgono rito abbreviato

L’escalation di tensioni tra le tifoserie di Genoa e Sampdoria continua ad avere pesanti ripercussioni legali. Diverse udienze sono state fissate per gli episodi che hanno visto scontri tra ultras durante l'estate e l'autunno del 2023. I fatti in questione si sono verificati tra maggio e settembre, con feriti, danni e l’intervento delle forze dell’ordine.

Scontri pre-derby – La prima udienza riguarda gli scontri che hanno preceduto il derby di Coppa Italia, giocato il 25 settembre 2024. Gruppi di ultras delle due squadre si sono scontrati, scatenando una guerriglia urbana che ha coinvolto anche le forze dell’ordine. Trentotto agenti sono rimasti contusi durante il caos. In cinque si sono presentati davanti al giudice Giorgio Morando: tre del Genoa e due della Sampdoria. Le accuse nei loro confronti includono resistenza aggravata, rissa e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Alcuni dei coinvolti hanno scelto il rito abbreviato, mentre altri hanno optato per la messa alla prova.

L’assalto in Piazza Alimonda – Il 24 marzo è fissata l’udienza preliminare per altri 11 ultras coinvolti negli scontri di piazza Alimonda, avvenuti il 5 maggio. In quel caso, circa 80 tifosi della Sampdoria aggredirono un gruppo di genoani che si trovavano in un locale per seguire la partita tra Milan e Genoa. La polizia intervenne tempestivamente, separando i due gruppi e mettendo fine all’aggressione prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Quella giornata ha visto l'arresto e la denuncia di diversi soggetti, sia blucerchiati che rossoblù.

L'accoltellamento a Nervi – Un altro processo importante è fissato per il 9 maggio, quando verrà discusso il caso dell’accoltellamento avvenuto in un bar di via Oberdan, a Nervi. Il 9 maggio, quattro tifosi della Sampdoria aggredirono due supporter del Genoa all’interno di un locale. Uno dei genoani fu colpito con un coltello o, secondo alcune testimonianze, con un coccio di bottiglia. Quattro degli aggressori hanno scelto il rito abbreviato, mentre uno ha richiesto la messa alla prova.

